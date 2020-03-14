أوكرانيا تجلي مواطنيها من إيطاليا قبل إغلاق الحدود

أعلنت السلطات الأوكرانية أنها ستجلي مواطنيها من إيطاليا على وجه السرعة قبل أن تغلق كييف حدودها أمام الأجانب لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية تم اتخاذ قرار إعلان الإجلاء الطارئ في اجتماع حكومي. وتلقت الوكالات المشاركة في هذه العملية التعليمات لم يتم تحديد عدد المواطنين الأوكرانيين في إيطاليا.

وأعلنت أوكرانيا، يوم أمس الجمعة، إغلاق الحدود أمام الأجانب، ووقف الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من 17 آذار / مارس الجاري بعد تأكيد أول وفاة بفيروس كورونا على أراضيها.

ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مواطني بلاده للعودة إلى الوطن في غضون 3 أيام.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.