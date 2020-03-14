ترامب: أجريت فحص فيروس كورونا وأنتظر النتيجة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه أجرى الفحوصات الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه ينتظر النتائج.

وردا على سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن المخاوف بشأن إصابته بالفيروس عقب لقاء جمعه بمسؤولين برازيليين ثبتت إصابتهم، أجاب ترامب "أجريت فحوصات الكشف عن فيروس كورونا أمس وأنتظر النتائج".

Trump now confirms that he was tested for Coronavirus on Friday night pic.twitter.com/ylwuienVye — Christopher Boyle (@heychrisboyle) March 14, 2020

وأضاف ترامب أن "فريق مكافحة فيروس كورونا يعمل بأقصى طاقته لدحره".

وأشار إلى أن "أمريكا خصصت نحو 4 مليارات دولار لمواجهة الفيروس".

وأعلن أن "الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 50 حالة وفاة بفيروس كورونا".

وأوضح ترامب أن "فحص فيروس كورونا للأمريكيين مجاني".

وكان ترامب قد تناول، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، العشاء مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلي، فابيو واجنجارتن، الذي يقول المسؤولون البرازيليون إنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال طبيب البيت الأبيض، الدكتور شون كونلي، إن شخصا آخر، ضمن مجموعة العشاء، اقترب من الرئيس لفترة وجيزة، بدأ يظهر عليه أعراض المرض بعد ذلك بثلاثة أيام، وتم تأكيد إصابته بعد ذلك بالفيروس.

وأوضح ترامب، أمس الجمعة، إنه لا يعاني من أي أعراض فيروس "كورونا" على الإطلاق.

و​أعلن فرض حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال إعلانه حالة الطوارئ، أن هذا القرار، بموجب قانون عام 1988، سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي قد تصل إلى 50 مليار دولار.