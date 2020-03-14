رئيس وزراء إسبانيا يعلن إغلاق البلاد لمدة 15 يوما

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، اليوم السبت، إغلاق كافة أنحاء البلاد لمدة 15 يوما، في إطار إجراءات حالة الطوارئ للسيطرة على انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال إن أزمة فيروس "كورونا" تتطلب "قرارات استثنائية"، بحسب وكالة رويترز.

وقالت محطة "تي في إي" التلفزيونية الإسبانية العامة إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إسبانيا وصل إلى 193 حالة اليوم السبت، بزيادة عن 120 حالة أمس الجمعة.

وأضافت المحطة أن حالات الإصابة بكورونا تجاوزت بقليل 6250 حالة إصابة في إسبانيا بزيادة عن 4209 حالات يوم الجمعة وارتفاعا أيضا عن 5753 حالة يوم الخميس.

وقررت إسبانيا، مساء أمس الجمعة، إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وستسمح حالة الطوارئ للسلطات بحصر الأشخاص المصابين وتوفير السلع التموينية لتوفير زيادة حادة للاستجابة الإسبانية لفيروس كورونا سريع الانتشار.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا الجديد، بأكثر من 1200 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات في بيان لها، أن إجمالي الإصابات بلغ 4220 حالة مقارنة بـ3004 حالات أمس الخميس، مع تسارع انتشار المرض في مدريد ومنطقة الباسك ولا ريوخا.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء وباء كورونا العالمي إلى 120 وفاة من 84. وقالت السلطات الصحية إن منطقة مدريد سجلت 2078 إصابة حتى اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته "رويترز".

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.