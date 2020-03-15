ترامب: أمريكا وكندا تنسقان جهودهما لمكافحة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تنسقان جهودهما، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكتب ترامب على "تويتر"، السبت: "أجريت محادثات جيدة مع رئيس وزراء كندا جاستين ترودو"، مضيفا: "الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تواصلان التنسيق عن قرب حول مكافحة فيروس كورونا المستجد".

Just had a nice conversation with Prime Minister @JustinTrudeau of Canada. Great to hear that his wonderful wife Sophie is doing very well. The United States and Canada will continue to coordinate closely together on COVID-19. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2726، بينهم 54 حالة وفاة، وتعافي 12 شخصا، بينما وصل عدد المصابين في كندا إلى 198 حالة، بينها حالة وفاة واحدة وتعافي 8 أشخاص.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 153 ألف و523 شخصا، توفي منهم 5789 شخصا، فيما شفي حتى الآن 72587 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة) وصلت إلى 141 دولة حتى الآن.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.