تستخدم على نطاق واسع… الصحة الفرنسية تحذر من مجموعة أدوية قد تفاقم تفشي "كورونا"

حذرت السلطات الفرنسية، يوم السبت، من أن الأدوية المضادة للالتهابات التي تستخدم دون وصفة طبية على نطاق واسع قد تؤدي إلى تفاقم فيروس التاجية.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، عبر حسابه بموقع تويتر يوم السبت: "إن تناول مضادات الالتهابات [إيبوبروفين والكورتيزون...] يمكن أن يكون عاملا في تفاقم العدوى".

بديل مضادات الالتهاب

وأضاف فيران: "في حالة الحمى، تناول الباراسيتامول، وإذا كنت تتناول بالفعل أدوية مضادة للالتهابات، فاطلب نصيحة طبيبك".

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

ويشير مسؤولو الصحة في فرنسا إلى أن مجموعة الأدوية المضادة للالتهابات معروفة بأنها تمثل خطرا على الأشخاص المصابين بأمراض معدية لأنها تميل إلى تقليل استجابة الجهاز المناعي للجسم.

وأضافت وزارة الصحة أنه يجب على المرضى اختيار الباراسيتامول لأنه "سيقلل من الحمى ويعالج الالتهاب".

من جانبه، قال جان لويس مونتاستروك، رئيس قسم الأدوية في مستشفى تولوز الفرنسية:

"الأدوية المضادة للالتهابات تزيد من خطر حدوث مضاعفات عند وجود حمى أو عدوى".

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن دخول البلاد في المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تعد الأخطر في مراحل انتشار فيروس كورونا التاجي.

وارتفع، مساء الجمعة، عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد بمقدار 800 حالة خلال 24 ساعة.