وزير الصحة البريطاني: سيكون لنا سلطة فرض الحجر الصحي

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، إن بريطانيا ستمتلك القوة لإجبار الناس على الحجر الصحي، إذا لزم الأمر كجزء من استراتيجيتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه "سوف يكون لنا سلطة التأكد من أنه يمكننا عزل الناس، إذا كانوا يشكلون خطرا على الصحة العامة".

وتابع "أشك في أننا سنحتاج إلى استخدامها كثيرا، لأن الناس مسؤولون للغاية ويجب أن يكون الناس مسؤولين".

وأعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، أمس السبت، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 21 حالة.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية "وفاة 10 أشخاص جدد بعد إصابتهم بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في المملكة المتحدة إلى 21 حالة".

وأوضحت أن إجمالي عدد المصابين بلغ 1140 حتى أمس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.