أوزبكستان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن أوزبيكي عائد من فرنسا.

ووفقا للوزارة قامت السلطات بتحديد دائرة الأشخاص الذين تواصلوا مع الشخص المصاب، ووضع قائمة تضم 48 راكبًا وتسعة من أفراد من طاقم رحلة الخطوط الجوية الأوزبكية التي كانت متوجهة من باريس إلى طشقند في 11 آذار / مارس والذين كان المصاب على متنها.

وأكد مصدر في الوزارة إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمكافحة انتشار الفيروس الخطير.

وأوقفت أوزبكستان الرحلات الجوية مع فرنسا يوم أمس السبت حتى إشعار آخر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء "فيروس كورونا يمكن تصنيفه كوباء عالمي (جائحة)".