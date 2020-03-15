رئيس الوزراء التشيكي: الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد محتمل

قال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إن الحكومة ستعلن على الأرجح الحجر الصحي للبلاد بأكملها لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس الحكومة، في مقابلة تلفزيونية، "أنا مقتنع بأن الحكومة، وسأقترحها، ستتخذ هذا الإجراء".

كما قال إنه من المهم أن يذهب الناس من وإلى العمل والمنزل فقط، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

يجتمع مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الأحد.

وكانت حكومة التشيك قد أعلنت، أمس السبت، إغلاق المطاعم ومعظم المتاجر لمدة عشرة أيام في إطار الجهود الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضافت أنه يُستثنى من ذلك متاجر الأغذية والصيدليات ومحطات الوقود.

أعلنت الحكومة التشيكية، أول من أمس، أنها ستحظر دخول جميع المسافرين الأجانب إلى البلاد، كما ستحظر مغادرة جميع مواطنيها البلاد، ابتداء من 16 مارس، وذلك بعد تسجيل 177 إصابة مؤكدة.

وقال وزير الداخلية، يان هاماجيك في تصريح للصحفيين، إنه ابتداء من منتصف ليل الأحد الاثنين، سنحظر دخول جميع الأجانب إلى جمهورية تشيكيا، كما سنحظر مغادرة المواطنين.