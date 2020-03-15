إصابة أكثر من ألف شخص بفيروس كورونا في النرويج

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في النرويج ليصل إلى 1077 شخصا، حسبما أفادت به تقارير صادرة عن المعهد النرويجي للصحة.

ووفقا للتقرير، زاد عدد المصابين خلال 24 ساعة الأخيرة 166 شخصًا بمتوسط ​​أعمار 46 سنة، ثلثاهم من الرجال.

وأعلنت سلطات النرويج إغلاق الحدود بدء من 16 مارس/آذار بسبب انتشار فيروس كورونا (الجائحة)، كما تم إغلاق جميع رياض الأطفال والمدارس ومؤسسات التعليم العالي بقرار من السلطات.

يذكر أنه في 12 مارس/آذار الجاري تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة في النرويج من عدوى فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء عالمي، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.