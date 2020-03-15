نتنياهو يخضع لفحص "كورونا"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه خضع لاختبار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) كإجراء وقائي.

وقال مكتبه في بيان رسمي، إن نتنياهو لم يُظهر أي أعراض خاصة بالفيروس، قبل خضوعه للاختبار، والذي أجراه أيضا مسؤولين يعملون بالقرب منه، بحسب وكالة رويترز.

ويستغرق اختبار الفيروس التاجي وقتا، ولم يذكر بيان مكتب نتنياهو أي معلومات بشأن نتائج الاختبار الذي خضع له.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 200 حالة.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، الأحد، بأنه من بين الحالات الجديدة 7 حالات من عائلة واحدة، وبأن 178 من المصابين هم في وضع صحي جيد، و11 بحالة متوسطة، في حين بقيت حالتين في حالة خطيرة.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.