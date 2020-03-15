ترودو: كندا لا تستبعد إغلاق الحدود لمكافحة كورونا

قال جاستن ترودو رئيس وزراء كندا اليوم الأحد إنه لا يستبعد إغلاق الحدود أو إجبار القادمين من دول أجنبية على العزل الذاتي للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وردا على سؤال عما إذا كانت كندا ستغلق حدودها في وجه القادمين من أوروبا أو الولايات المتحدة قال ترودو للتلفزيون الكندي "لا نستبعد أي شيء"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وسجلت كندا 249 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن وتوفي شخص واحد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من 5 ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.