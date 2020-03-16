محلل: غانتس قد يلجأ إلى تشكيل حكومة طوارئ بالشراكة مع نتنياهو

أكد المحلل السياسي الفلسطيني، باسم برهوم، أنه من غير المستبعد لجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بيني غانتس، لتشكيل حكومة طوارئ ووحدة بالشراكة مع رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، كأحد السيناريوهات المطروحة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أن السيناريو الآخر لتشكيل الحكومة هو أن "يكون غانتس جريئا ويتخطى الخط الأحمر الموجود في إسرائيل اليوم، ويقبل بتشكيل حكومة مصغرة بتمثيل من القائمة العربية المشتركة ويكون لها دور في صناعة القرار، وهو الأمر الذي ترفضه الصهيونية"، على حد قوله.

وعلى جانب آخر قال برهوم: "إما أن يكون المجتمع الإسرائيلي بحاجة إلي أن تتولى الحكومة زمام الأمور بسرعة لمواجهة انتشار وباء كورونا، أو يتم استغلال هذا الموضوع لتنحية القائمة العربية بحجة الفيروس وتشكيل حكومة طوارئ".

وأضاف أن نتنياهو نجح في تأجيل محاكمته لمدة شهرين، الأمر الذي يشير إلى أن بإمكانه أن يناور ليبقى في سدة الحكم في اسرائيل.