ماكرون: فرنسا في "حالة حرب" لمواجهة كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه بداية من منتصف يوم غد الثلاثاء، سيتم الحد بشكل كبير من تحركات المواطنين وذلك لمدة 15 يوما على الأقل.

وأضاف ماكرون، اليوم الاثنين: "نحن في حالة حرب وأنا أدعو كل المسؤولين والشعب الى الاتحاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)".

ولفت ماكرون إلى أن الجيش الفرنسي سيساعد في إدارة الأزمة الصحية لمواجهة فيروس كورونا في بعض المناطق.

وقال الرئيس الفرنسي: "لن نسمح لأي شركة مهما بلغ حجمها أن تفلس وسيتم تعليق دفع مستحقات الغاز والكهرباء للمواطنين".

يتبع...