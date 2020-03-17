ارتفاع وفيات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 81 والإصابات تتجاوز 8320 شخصا

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 8320، فضلا عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 81.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، "أبلغت كوريا الجنوبية عن 84 حالة جديدة من إصابة كروونا (كوفيد 19) "جائحة"، الثلاثاء، ارتفاعا من 74 حالة جديدة في اليوم السابق، ليصل إجمالي حالات العدوى في البلاد إلى 8320، في الوقت الذي تناضل فيه السلطات الصحية لاحتواء العدوى العنقودية في جميع أنحاء البلاد".

وتمثل الحالات الجديدة البالغ عددها 84 حالة، والتي تم الكشف عنها يوم الاثنين، اليوم الثالث على التوالي الذي كانت فيه الإصابات الجديدة اليومية مكونة من رقمين.



وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن 81 شخصا، معظمهم من كبار السن من المرضى الذين يعانون من أمراض كامنة.

وكانت لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية، أعلنت الجمعة، عن الحظر لمدة 6 أشهر لعمليات " البيع على المكشوف [اسم يطلق على عملية بيع أحد الأصول دون امتلاكها] وذلك بسبب عدم استقرار الأسواق الناتج عن تفشي فيروس كورونا كوفيد-2019".

وجاء في بيان اللجنة "اعتبارا من 16 مارس/آذار يحظر بيع الأوراق المالية والأسهم بجميع أشكالها في السوق الأسهم، ومنصات التداول كوسداك وكونيكس وذلك لمدة 6 أشهر".

ومن الجدير بالذكر أن عملية "البيع على المكشوف"، اسم يطلق على عملية بيع أحد الأصول دون امتلاكها في الواقع، حيث يتوقع المستثمر أن السعر سينخفض فيصبح بإمكانه إعادة شرائه بسعر أدنى، وبذلك يكون قد حقق ربحا من الفرق بين السعر الذي بيع به الأصل والسعر الذي دُفع لشرائه مجددا.

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ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 مارس/آذار، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.