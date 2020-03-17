وزير: فرنسا في حرب مع فيروس كورونا ونجهز 50 مليار دولار

أعلن وزير المالية الفرنسي، صباح اليوم الثلاثاء، أن فرنسا تخوض حاليا حربا مع فيروس كورونا المستجد.

القاهرة - سبوتنيك. قال وزير المالية إنه سيتم تخصيص مساعدات اقتصادية بأكثر من 50 مليار دولار لمساعدة المؤسسات على التعامل مع آثار تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلن وزير المالية، برونو لومير، في حوار مع راديو "آر تي إل"، اليوم الثلاثاء، عن "مساعدات بقيمة 45 مليار يورو [50 مليار دولار] للشركات والموظفين، فضلا عن 300 مليار يورو كضمان من الدولة لقروض البنوك".

وأكد الوزير أن فرنسا في "حرب مع فيروس كورونا".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه بداية من منتصف اليوم، سيتم الحد بشكل كبير من تحركات المواطنين وذلك لمدة 15 يوما على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد في فرنسا ليصل العدد إلى 148 شخصا، بينما تجاوز عدد المصابين في البلاد 5395 حالة إصابة.

اقتربت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 180 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 78 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 15 ألفًا في إيران و9 آلاف في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة)، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 81020 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 99 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و94 شخصا.