إيران تفرج عن 85 ألف سجين بينهم سياسيون في ظل انتشار فيروس "كورونا"

أطلقت السلطات الإيرانية، مؤقتا، اليوم الثلاثاء، سراح حوالي 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون في إطار منع تفشي انتشار فيروس "كورونا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي قوله: إن "نحو 50٪ من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية، كما اتخذنا في السجون إجراءات احترازية لمواجهة تفشي المرض".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، إن "عدد الوفيات بفيروس كورنا وصل إلى 853 بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، وتابع "ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 14991 بعد تسجيل 1053 إصابة جديدة، وتعافى 4996 شخصا من فيروس كورونا في البلاد حتى الآن".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ستة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.