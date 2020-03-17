ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 324 حالة

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد قد وصل إلى 324 حالة.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن العدد الإجمالي لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وصل في البلاد إلى 324 حالة، من بينهم 5 في حالة صعبة جدا.

משרד הבריאות: נכון לרגע זה, 324 נדבקים בישראל, 5 במצב קשה. — מעריב אונליין (@MaarivOnline) March 17, 2020

وفي السياق نفسه، حثت وزارة الصحة الإسرائيلية المواطنين على عدم مغادرة منازلهم إلا "للاحتياجات والخدمات الضرورية"، وذلك في ضوء توجيهات جديدة صدرت اليوم، الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان الظروف المستثناة مثل الخدمات الحيوية وطلب الرعاية الطبية، قائلة: "لا يجب مغادرة المنزل إلا لحالات الضرورة".

משרד הבריאות: מספר חולי הקורונה בישראל עלה ל-324 https://t.co/GdiC9Zz5In pic.twitter.com/QvkojCI5w4 — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) March 17, 2020

وأشارت التوجيهات إلى أن المتنزهات والشواطئ والمراكز التجارية ليست ضمن الاستثناءات. وقالت إن الإسرائيليين سيسمح لهم بالتبضع لشراء الأغذية إذا لم تكن خدمة التوصيل للمنزل متاحة كما سيسمح لهم بالتريض في الهواء الطلق لمدة 10 دقائق إذا لم يكن أحد بالجوار. ولم يتضح بعد إن كانت الشرطة ستباشر في فرض هذه التوجيهات.

وأتاحت الحكومة الإسرائيلية لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إمكانية تعقب هواتف مرضى كورونا الموجودين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم، في إطار سلسلة من خطوات الطوارئ اتخذتها الحكومة.

و"سيقوم الشاباك بتعقب الهواتف الخليوية للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغهم عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول للحجر الصحي والعزل".