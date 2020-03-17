ترامب يطالب الأمريكيين بالعمل من المنزل

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين بالعمل من المنزل، مشددا على ضرورة تخفيض التجمعات البشرية وتقليص التنقل وتجنب السفر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن خدمات الرعاية الصحية عن بعد في الولايات المتحدة سيتم توسيعها بشكل كبير، بحيث "يمكن لمرضى الرعاية الآن استشارة أي طبيب عبر تطبيقات الفيديو دون أي تكلفة إضافية، مثل فيس تايم وسكايب"، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

وقال ترامب: "سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا، وسيتعافى الاقتصاد بسرعة من تداعياته"، لافتا إلى أنه سيتم توفير الدعم الاقتصادي والمالي للشركات الصغيرة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ينوي بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم، مضيفة أن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ سيولة في الاقتصاد.