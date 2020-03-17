إغلاق السفارة الإسرائيلية في ألمانيا بعد إصابة السفير بكورونا

أغلقت السفارة الإسرائيلية في ألمانيا، مساء اليوم، الثلاثاء، بعد إصابة سفيرها بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيرمي يسسخروف، ونائبه في السفارة، أهارون ساغيا، قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد، أمس، الاثنين.

שגריר ישראל בגרמניה נדבק בקורונה. השגרירות נסגרה ועובדיה נשלחו לבידוד ביתי — גלצ (@GLZRadio) March 17, 2020

وذكرت صحيفة "معاريف" على موقعها الإلكتروني أن السفير ونائبه أصيبا بالفيروس بعد حضورهما اجتماع مشترك مع عضو برلمان ألماني، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالفيروس نفسه.

שגריר ישראל בגרמניה, ג׳רמי יששכרוף, והציר בשגרירות, אהרון שגיא, אובחנו כנשאי נגיף הקורונה בבדיקה שערכו אתמול. השגריר והציר נבדקו לאחר שהשתתפו בפגישה עם חבר פרלמנט גרמני שפורסם כי אובחן עם הנגיף.השניים מרגישים טוב ונמצאים בבתיהם.



שגרירות ישראל בברלין נסגרה והצוות עבר לבידוד ביתי. — מעריב אונליין (@MaarivOnline) March 17, 2020

وأكدت الصحيفة أن الاثنين في حالة طيبة وكل في منزله، مضيفة أن مقر السفارة الإسرائيلية في برلين تم إغلاقه، وبأن طاقم السفارة نفسها، تم وضعه في حالة من العزل الصحي.