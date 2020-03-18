الصحة العالمية: بعض دول الشرق الأوسط لا تبلغنا بمعلومات كافية عن حالات "كورونا"

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن "بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، لا تبلغ المنظمة بمعلومات كافية عن حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا".

قال أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن "هناك تفاوتا بين بلدان المنطقة في طريقة مكافحة فيروس كورونا، وهناك حاجة لبذل المزيد من الجهد"؛ حسب وكالة "رويترز".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.

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وأقرت الصين، مساء أمس الثلاثاء، استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية، وقالت صحيفة "الشعب" اليومية، التابعة للحزب الشيوعي في الصين، إن البحث يقوده تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3237 شخصا، كما أعلنت عن تسجيل 16 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات 80894.