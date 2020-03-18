ترامب: نحرز تقدما في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفعل قانون الدفاع الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وصلت إلى نحو 170 دولة وأصابت أكثر من 208 آلاف شخص حول العالم.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء في البيت الأبيض: "دوما يكون العدو غير المرئي هو الأخطر على الإطلاق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" عدوا لا يمكن رؤيته".

وتابع: "سنهزم هذا العدو الذي لا نراه، وسنحقق نصرا كاملا"، مشيرا إلى إحراز تقدم في التجارب السريرية الخاصة بلقاح ضد كورونا.

يتبع...