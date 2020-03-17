ميلانيا ترامب تقدم نصائح بشأن "العزل" وفيروس "كورونا"

قدمت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، نصائح لمن يعملون من المنزل، كنوع من العزل الصحي، منعا لإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقالت ترامب في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن "يستفيدوا من فترة العمل من المنزل للتواصل مع أحبائهم، سواء عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق "فيستايم"، أو لقضاء بعض الوقت مع العائلة، أو بقراءة كتاب أو ممارسة هواية".

Consider taking advantage of time working from home to connect with your loved ones via email or FaceTime, spend time w family, or work on your well-being by reading a book or spending time on a hobby. — Melania Trump (@FLOTUS) March 17, 2020

​وحرصت "سيدة أمريكا الأولى" في تغريدة أخرى على "توجيه الشكر للطاقم الطبي والأطباء والممرضين الذين يعملون بلا كلل للمساعدة في الحفاظ على أمريكا بصحة وأمان".

I want to take a moment to thank the medical staff, doctors, nurses & first responders who are working tirelessly to help keep our country healthy & safe. — Melania Trump (@FLOTUS) March 16, 2020

​ودعا البيت الأبيض ملايين الأشخاص إلى العمل من المنزل والدراسة عن بعد، في حين نصحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بعدم التجمع لعدد يزيد عن 50 شخصا خلال الأسابيع الثمانية القادمة.

كما ألزمت شركة "تويتر" الأمريكية جميع موظفيها بالعمل من المنزل، والبالغ عددهم نحو 4900 موظف.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت، أمس الاثنين، عن بدء أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا على متطوعين غير مرضى وقد حصل الشخص الأول على اللقاح التجريبي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.