ترامب: لست عنصريا لكن كورونا جاء من الصين ونحن في حالة حرب ضده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ليس عنصريا، مؤكدا أن فيروس كورونا المستجد جاء من الصين وأن بلاده في حالة حرب ضده.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض: "دوما يكون العدو غير المرئي هو الأخطر على الإطلاق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" عدو لا يمكن رؤيته".

وأوضح أنه "سيفعّل قانون الدفاع الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وصل إلى نحو 170 دولة وأصاب أكثر من 208 آلاف شخص حول العالم".

وتابع: "سنهزم هذا العدو الذي لا نراه، وسنحقق نصرا كاملا"، مشيرا إلى إحراز تقدم في التجارب السريرية الخاصة بلقاح ضد كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية 7500 حالة بينهم 114 حالة وفاة، وتعافى 17 شخصا منهم، وفقا لآخر البيانات الرسمية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 208 آلاف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.