موريشيوس تسجل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة موريشيوس في بيان، اليوم الخميس، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا. (جمهورية موريشيوس هي جزر صغيرة في وسط المحيط الهندي تبعد عن مدغشقر نحو 860 كم).

نقلت وكالة "رويترز" عن بيان الحكومة: "يتعلق الأمر بثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرا وأعمارهم 21 و25 و59 عاما. واثنان منهم يعملان في سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة".

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 31 ألف في إيطاليا و16 ألفا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.