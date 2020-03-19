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07:55 GMT19 مارس/ آذار 2020
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    ظهور فيروس كورونا في إيران

    إيران تؤكد أن إصابات فيروس "كورونا" في البلاد لم تصل نقطة الذروة

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    العالم
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    فيروس "كورونا" (508)
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    أعلن رئيس منظمة النظام الطبي في إيران، محمد رضا ظفرقندي، أن فيروس "كورونا" (كوفيد-19) لم يصل نقطة الذروة في البلاد لغاية الآن.

    كورونا في إيران
    © AFP 2020 / -
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    وقال ظفرقندي، إن "المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد لم يصل نقطة الذروة لغاية الآن في البلاد، وفي حال عدم التزام التوصيات الصحية اللازمة من قبل المواطنين سنواجه وضعا خطيرا في هذا المجال، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

    وقال إن "دراسات زملائنا تشير إلى أننا نطوي مرحلة تصاعدية وأن وقف ذلك يعتمد على إجراءات المسؤولين والتزام المواطنين"، مضيفا أنه "وفقا لصيغ الأمراض السارية، لو استطعنا رفع نسبة العزل والبقاء في المنازل بمقدار 15 إلى 20 بالمائة، سنتمكن من عبور مرحلة الذروة بصورة أسرع".

    وأضاف أنه "من الطبيعي حينما لا تتوفر الأدوية لهذا المرض والإمكانيات التشخيصية اللازمة مثل "سي تي سكن" و"فنتيلاتور" ومعدات المختبرات و"آي سي يو" فان الحظر الأمريكي سيضر بصحة المرضى".

    واعرب ظفرقندي، عن أمله بأن تتدخل المنظمات المدنية وحقوق الإنسان مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للعمل بصورة جدية ومؤثرة من أجل إلغاء هذا الحظر الظالم، مضيفا أن "هذا المرض متفش في العالم كله وليس بإمكان أي حدود السيطرة عليه لذا فإنه حينما يؤدي الحظر إلى زيادة المرض في دولة ما فمن المؤكد أنه سيؤثر على العالم كله وهذه جريمة بحق الإنسانية".

    وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1135 بعد رصد 147 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مضيفة أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17361.

    وذكر علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة للتلفزيون: "للأسف رصدنا 1192 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة... من فضلكم اتبعوا التعليمات وابقوا في المنازل".

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (508)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, إيران
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