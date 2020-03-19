ترامب يعلن إطلاق سراح "العميل الإسرائيلي" الفاخوري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إطلاق سراح العميل الإسرائيلي، عامر الفاخوري.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "اليوم نعيد مواطنا أمريكيا آخر إلى الوطن"، معلنا أن "عامر الفاخوري الذي يكافح السرطان في طريقه إلى الولايات المتحدة بعد سجنه في لبنان".

وتوجه ترامب بالشكر للحكومة اللبنانية على تعاونها في الإفراج عن عامر فاخوري.

“Today we are bringing home another American citizen,” President Trump says, announcing that Amer Fakhoury, who is battling cancer, is on his way back to the U.S. after being imprisoned in Lebanon. https://t.co/IGypC4vH8A pic.twitter.com/i0j93ynyyD — ABC News Live (@ABCNewsLive) March 19, 2020

​وكانت السيناتور الديمقراطية، جين شاهين، قالت في بيان، اليوم الخميس، إن اللبناني الأمريكي عامر الفاخوري، الذي كان محتجزا في لبنان منذ سبتمبر/ أيلول أفرج عنه وفي طريقه إلى لولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت شاهين أنه بينما كان محتجزا، تم اكتشاف إصابة فاخوري، وهو رجل أعمال في ولاية نيوهامبشير، بالسرطان في مرحلة متأخرة.

وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، برئاسة العميد حسين عبد الله، حكماً قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر فاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام عام 1998، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

وأعلنت المحكمة في حكمها الذي حمل الرقم 515/2020 الصادر، يوم الاثنين الفائت، أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى.