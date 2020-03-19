تركيا تعلن خضوع قرابة 10 آلاف للحجر الصحي

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خضوع قرابة 10 آلاف شخص للحجر الصحي في تركيا، بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال صويلو بحسب وكالة أنباء الأناضول إن تركيا لديها 9 آلاف و800 شخصا يخضعون للحجر الصحي، من بينهم المواطنون العائدون من العمرة".

#عاجل | وزير الداخلية التركي: لدينا 9 آلاف و800 شخص يخضعون للحجر الصحي بينهم المواطنون العائدون من العمرة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 19, 2020

و​أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الثلاثاء الماضي، عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) "جائحة" في البلاد.

وأوضح قوجة أن المتوفى جراء فيروس كورونا رجل يبلغ من العمر 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين قريبا.

واتخذت تركيا إجراءات عدة بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، ووضعت آلاف العائدين من الخارج والمعتمرين في الحجر الصحي، وحظرت الرحلات الجوية مع 20 دولة غالبيتها أوروبية.

كما علقت صلاة الجماعة في المساجد وأغلقت بعض أماكن الراحة والترفيه العامة إلى حين زوال خطر الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.