جورجيا تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد

قررت السلطات الجورجية، اليوم الجمعة، إقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الجورجي، إركلي شيكوفاني، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية بين جورجيا ودول العالم اعتبارا من يوم الغد السبت 21 مارس/آذار.

وبحسب المتحدث؛ سيتم استثناء شركة الطيران الوطنية، والتي ستنسق رحلاتها مع الحكومة الجورجية.

وكانت السلطات الجورجية قد قررت، الأسبوع الماضي، منع دخول جميع المواطنين الأجانب إلى البلاد لمدة أسبوعين، بحسب "جورجيان جورنال".

وأكدت وزارة الزراعة الجورجية، في وقت سابق، إصابة نائب وزير الزراعة والبيئة، يوري نوزادزي، بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم التأكد من إصابة أحد أفراد عائلة نوزادزي أيضا، بفيروس كورونا، وبعد ذلك اتخذ نائب وزير الزراعة والبيئة إجراءات الحجر الصحي الذاتي، حيث لم تؤكد الفحوصات الأولية إصابته، إلا أنه خضع لفحص ثان بعد حوالي أسبوع الأمر الذي أكد إصابته.

وسجلت في جورجيا حتى الأسبوع الماضي، 23 حالة إصابة، بينما سمحت أكبر البنوك في جورجيا "تيبيسي" و"بنك جورجيا" لعملائهما بتأجيل سداد القروض مؤقتاً بسبب الوضع مع انتشار فيروس كورونا في العالم.