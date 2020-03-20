باكستان تدعو إلى رفع العقوبات المالية عن إيران

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إنه يجب رفع العقوبات المالية عن إيران "حتى يتمكن هذا البلد الذي يعتبر من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد من مكافحة الوباء"، حسب فرانس 24.

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وتابع خان خلال مؤتمر صحفي"من الظلم أن تكون إيران تواجه وباء بهذا الحجم من جهة، وأن تكون عرضة لعقوبات دولية من جهة أخرى".

وأوضح عمران خان أنه يصر على المطالبة برفع العقوبات عن إيران.

وكانت إيران قد طالبت باكستان بمساعدتها في مكافحة الوباء.

وأعلن مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بات يقارب الـ 20 ألف مصاب في البلاد، بينما يرتفع عدد الوفيات على خلفية الإصابة إلى 1433.

وقال وهاب زاده على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": خلال الـ 24 الساعة الأخيرة تم تسجيل 1237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 19644، تعافى منهم 6745 شخصا.