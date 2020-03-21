وكالة أمريكية تنشر الصورة الأولى للفاخوري بعد إطلاق سراحه

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، تقريرا عن عامر الفاخوري، الذي كان متهما بالعمالة لصالح إسرائيل، الذي تم تخلية سبيله ونقله من لبنان على طوافة عسكرية من السفارة الأمريكية في لبنان.

ونشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تقريرا مفصلا عن الفاخوري، الذي خرج من لبنان صباح الخميس الماضي على متن طائرة أمريكية نقلته من مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر.

ونشرت الشبكة داخل التقرير، الصورة الأولى للفاخوري تم الحصول عليها من أحد أفراد عائلته، حيث ظهر وهو يستريح على نقالة في الطوافة التي نقلته من بيروت إلى منزله في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية، العميد الركن حسين عبد الله، اليوم الجمعة، عن قرار تنحيه عن رئاسة المحكمة وذلك بعد إصداره حكما قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري، الذي كان مسؤولا عن معتقل "الخيام" خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.