تفاصيل وفاة قائد القوات البرية التركية السابق بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ثلاثة أشخاص.

ووفقا لما نقلته وكالة "نيوترك"، قال قوجة إن الجنرال المتقاعد ايتاك يالمان صاحب الـ79 عاما والذي شغل منصب قائد القوات البرية التركية في وقت سابق، مات بسبب الفيروس، بينما تخضع زوجته للعلاج من الفيروس.

وعانى الجنرال يالمان من ضيق التنفس منذ 11 مارس/أذار، وفي اليوم التالي تم استدعاء طبيب الجيش، الذي أوصى بضرورة نقله للمستشفى لكنه رفض وأصر على البقاء في المنزل.

ومع زيادة قوة الأعراض، جرى نقل الجنرال للمستشفى وتم تشخيص إصابته بـ"الالتهاب الرئوي الخلالي"، وتم التوصية بالإقامة في المستشفى، إلا أنه عاد للمنزل وتدهورت حالته وتوفي.

وسجلت تركيا في وقت سابق حالتي وفاة و191 إصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة 234 ألف بفيروس كورونا، كما ذكرت أن 10 ألاف من المصابين لقوا حتفهم، فيما تعافى 85 ألف و973 شخصا.