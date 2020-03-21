إيران تعلن عن 123 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع الأعداد إلى 1556

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد إلى 20610، مشيرة إلى أن 7635 شخصا تعافوا، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد في وقت سابق، اليوم، أن "التوجيهات الخاصة بالبقاء في المنازل وقيود السفر ستطبق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط"، متوقعا تحسن الوضع الناجم عن انتشار فيروس "كورونا" في إيران خلال أسبوعين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.