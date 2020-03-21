تركيا تفرض حظر التجوال على فئة معينة من مواطنيها

فرضت تركيا حظر تجول جزئيا، اليوم السبت، على المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما والمصابين بأمراض مزمنة يبدأ سريانه من منتصف الليل وذلك في إطار إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية إن تفاصيل الحظر ستعلن لاحقا. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وعلقت تركيا في وقت سابق الرحلات الجوية مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات الخلوية وحفلات الشواء مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس فيها إلى مثليه تقريبا على نحو يومي في غضون أسبوع.

زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 670 حتى أمس الجمعة منذ اكتشاف أول حالة في الأسبوع الماضي.

وكانت أنقرة علقت الطيران مع 22 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات ومنعت صلاة الجماعة وأرجأت المبارايات الرياضية إلى أجل غير مسمى، ويشمل تعليق الطيران الجديد دولا منها كندا والجزء الشمالي من قبرص.

ووسعت تركيا، اليوم السبت، نطاق الحظر ليشمل النزهات الخلوية وحفلات الشواء وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل.