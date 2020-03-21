نائب الرئيس الأمريكي يعلن أنه سيجري فحص فيروس كورونا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم السبت، أنه سوف يخضع لفحص من أجل الكشف عما إذا كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابة أحد مساعديه بالفيروس الذي أصاب أكثر من 290 ألف شخص حول العالم.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بنس في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض حول مستجدات فيروس كورونا المستجد:

"لقد أجريت وزوجتي فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في وقت لاحق اليوم".

من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن "هناك اختبارات مجانية تجرى للكشف عن حالات كورونا".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "أقر حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأمريكيين على مواجهة آثار كورونا".

وأكد ترامب أن "الإدارة الفيدرالية للأغذية والأدوية تعمل على توفير الكمامات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس".

وأشار إلى أن "شركات الكحول تركز جهودها على إنتاج المعقمات".