فرنسا... ارتفاع عدد الإصابات إلى 14459 وتسجيل 112 وفاة جديدة بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 112 حالة وفاة جديدة، ليبلغ مجمل الوفيات 562 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

باريس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي: "تم تسجيل 112 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة ليصل مجمل العدد إلى 562 كما تم تسجيل 1847 حالة إصابة جديدة ليبلغ عدد المصابين 14459".

وبحسب البيان، يخضع 6172 مصاب للعلاج في المستشفى، منهم 1525 بحال الخطر.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إن بلاده اتخذت إجراءات استثنائية لاستيعاب الموجة الأولى لفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا أن باريس بدأت سباقا ضد الفيروس، لكنه أكد أن فرنسا لا تزال في بداية الأزمة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وقالت المنظمة، في بيانها، "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9.840 آخرين".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال، في تصريحات الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".