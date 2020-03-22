الصين: تسجيل 6 حالات وفاة جديدة و46 إصابة إضافية بفيروس كورونا

موسكو- سبوتنيك. وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، اليوم الأحد، "تلقينا تقارير عن 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 81008.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفا.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم وحتى الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 266073 شخصا حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.