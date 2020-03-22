الصحة التركية تعلن ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 30 حالة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 30 حالة.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، "أجرينا 20 ألفا و345 فحصا بكورونا، 1236 مصابون بالفيروس، فقدنا منهم 30 كلهم من المسنين"، مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بواقع 289 ليصل إجمالي الإصابات إلى 1256.

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

وأضاف قوجة "الآن نحن نشرح الموقف يوما بعد يوم. ندعوكم لتقدير شفافيتنا في العمل. دعونا نكون يقظين. هذا البلد لن يستسلم لهذا التهديد".

في غضون ذلك، أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الأحد، أنها ستوقف كل رحلاتها الدولية باستثناء 5 وجهات اعتبارا من يوم 27 مارس/آذار الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بلال إيكسي، اليوم، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "الخطوط الجوية التركية ستوقف جميع رحلاتها الدولية اعتبارًا من 27 مارس وحتى الـ17 من أبريل بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد".

Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz.



Kargo seferlerimiz devam edecektir.



Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir.



Bu da geçer yahu!, diyoruz. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 22, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.