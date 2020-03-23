تايلاند: 122 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع العدد الإجمالي إلى 721

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، تاويسين فيسانويوثين، اليوم الاثنين، أن البلاد رصدت 122 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا 19" ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 721.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، تم تسجيل 122 حالة إصابة جديدة، بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الوباء – 721 حالة.

وأضاف فيسانويوثين: "أصيب 20 مريضا جديدا من مرضى سابقين، وأصيب 10 آخرون في الخارج، 92 حالة قيد التحقيق حاليا، ويجري الكشف عن سلسلة العدوى".

وأوضح أن الزيادة الحادة في حالات الإصابة في الأيام الأخيرة تعود إلى عاملين: أولاً، تحسن القدرات التشخيصية في محافظات تايلاند، وثانيا، تحول وزارة الصحة في البلاد إلى إجراء جديد لفحص فيروس "كورونا".

ومضى قائلاً إنه "في السابق، استخدمنا في وقت واحد نتائج مختبرين لكل عينة من المواد الحيوية، وفقط بعد التأكد من إصابة المريض من كلا المختبرين، قمنا بتسجيل المريض على أنه مصاب، بدأنا الآن نعتمد على نتائج مختبر واحد في كل حالة، مما وفر إمكانيات المختبر لمعالجة المزيد من عينات المادة الحيوية".

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 آذار/مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص.