"كورونا" يصل إلى عائلة خامنئي ويتسبب بوفاة أحد أفرادها

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة أحد أفراد عائلة المرشد الأعلى للثورة الاسلامية في إيران، علي خامنئي، بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19).

وذكر موقع "إرم نيوز" الإيراني وفاة والدة زوجة ابن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة "إرنا" الإيرانية أن " السيدة عزت هاموشي، "والدة زوجة" ميسم خامنئي ابن مرشد ​الثورة​ الإيرانية، توفيت في ​مستشفى​ بطهران كانت تتلقى الرعاية الصحية فيه".

وأضافت الوكالة أنه تم دفن السيدة يوم أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد إلى 1812 حالة ، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 الساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات 23049 إصابة.