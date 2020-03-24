سويسرا تسجل 770 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بـ"كورونا"

أعلن المكتب الفيدرالي للصحة العامة في سويسرا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 الساعة الأخيرة ووفاة 20 شخصا.

موسكو- سبوتنيك ووفقا لإحصاءات، اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8863 حالة في سويسرا، أي بزيادة 776 عن يوم الاثنين.

وتوفي خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 شخصا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 86 شخصا.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة" ، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 17 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 392 ألف حالة.