تسجيل
15:22 GMT24 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    العالم

    قضية "الجرائم الفاضحة في غرفة دردشة جماعية" تفجر غضبا عاما في كوريا الجنوبية

    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003241044956062-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    أثارت قضية الجرائم الجنسية في غرفة دردشة جماعية، غضبا عاما في كوريا الجنوبية، حيث وقع الناس على عرائض رئاسية وشاركوا هاشتاغات في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمعاقبة شديدة ضد الجناة.

    وقّع أكثر من مليوني شخص على عريضة على الإنترنت حتى أمس الاثنين، تطالب الحكومة بالكشف عن هوية رجل يزعم أنه كان يدير غرفة دردشة جماعية حيث تم توزيع صور ومقاطع فيديو لأفعال جنسية عنيفة تشمل ضحايا قاصرين، بحسب وكالة "يونهاب".

    من المعروف أن ما لا يقل عن 74 ضحية تم استغلالهم في ما يسمى بقضية الغرفة رقم N، حيث زعم أن رجلا معروفا باسمه العائلي "جو" جذب الضحايا إلى التقاط صور عارية وهددهم واستغلهم فيما بعد في أعمال جنسية أكثر شناعة.

    رئيسة كوريا الجنوبية
    © REUTERS / Christine Kim
    التحقيق يؤكد تورط رئيسة كوريا الجنوبية في فضيحة فساد

    ومن المتوقع أن تعقد لجنة مؤلفة من 7 أعضاء في وكالة الشرطة في سيئول، تضم 4 أعضاء خارج الشرطة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لتحديد ما إذا كانت ستكشف عن هوية "جو".

    وتم اتهام "جو" الذي استخدم لقب "باكسا" الذي يعني "الطبيب" أو "الدكتور" باللغة الكورية، بتوزيع مقاطع الفيديو في غرفة دردشة جماعية على خدمة "تلغرام" للتراسل الفوري، حيث يشتبه في أن ما يصل إلى 10 آلاف مستخدم دفعوا لـ "جو" لمشاهدة مقاطع الفيديو.

    ودفع المشاهدون لـ "جو" بالعملات الرقمية، مما يجعل من الصعب على السلطات تعقب الجناة مقارنة بطرق الدفع المالية الأخرى، مثل بطاقات الائتمان ومدفوعات الهاتف المحمول.

    وقد تعقبت الشرطة حتى الآن 124 شخصا يتعلقون بالقضية، بمن فيهم "جو" و17 آخرين تم اعتقالهم رسميا. ومع ذلك، فإن المستخدم الذي يشتبه في أنه قام أولا بإنشاء غرفة الدردشة، لا يزال طليقا.

    حتى يوم الاثنين، وقع ما يقرب من 2.2 مليون شخص على عريضة على موقع إلكتروني يديره المكتب الرئاسي، يطالبون الشرطة بالكشف عن هوية "جو" وإيقافه أمام الصحفيين.

    وهذا يمثل رقما قياسيا في التأييد لنظام العرائض عبر الإنترنت الذي يديره المكتب الرئاسي. ويصدر المكتب الرئاسي ردا رسميا على العرائض التي تلقت أكثر من 200 ألف توقيع.

    كما وقع أكثر من 1.5 مليون شخص على عريضة أخرى تطالب الحكومة بالكشف عن هوية ما يقدر بنحو 260 ألف عضو في غرف الدردشة الجماعية.

    الكلمات الدلالية:
    فضيحة جنسية, كوريا الجنوبية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس فلاديمير بوتين يزور مستشفى كوموناركا، المخصص لاستقبال المصابين بـكورونا، موسكو، 24 مارس 2020
    متحديا "كورونا"... بوتين يزور مستشفى للمصابين بـ"كوفيد-19"
    الولايات المتحدة تؤكد من جديد فرصة التحالف النفطي مع السعودية
    الولايات المتحدة تؤكد من جديد فرصة "التحالف النفطي" مع السعودية
    تاريخ الأوبئة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك