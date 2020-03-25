حزمة تحفيز أمريكية هائلة لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلن مساعد الرئيس الأمريكي إريك يولاند، عن اتفاق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤولين من الإدارة الأمريكية على مشروع قانون لتحفيز اقتصادي هائل من أجل تخفيف آثار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال يولاند، اليوم الأربعاء، للصحفيين، إنه بعد عدة أيام من المفاوضات بشأن حزمة التحفيز، تم التوصل إلى اتفاق، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتبلغ قيمة حزمة التحفيز المتفق عليها نحو تريليوني دولار أمريكي، من أجل مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يصوت، اليوم الأربعاء، مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.