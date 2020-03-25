وفاة 32 مواطنا تركيا بفيروس كورونا المستجد خارج البلاد

موسكو - سبوتنيك . قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي اليوم إن "32 مواطنا تركيا توفوا بفيروس كورونا خارج البلاد"، لافتا إلى أن "هناك أتراك في أوروبا توفوا بسبب كورونا ونقوم بالتنسيق مع الدول الأوروبية من أجل إعادة جثامينهم إلى تركيا بعد طلب من أسرهم".

وأضاف جاويش أوغلو أنه في الأيام الماضية تم إعادة أتراك من دول عدة من بينها مصر والسودان والمغرب وتم وضعهم قيد الحجر الصحي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.