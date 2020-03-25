هولندا تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 حالة وفاة

أعلنت سلطات الصحة في هولندا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 6412 مصابًا، بزيادة يومية قدرها 852 مصابًا، مؤكدة أن هناك علامات على تباطؤ انتشار الفيروس.

وقال المعهد الوطني للصحة في إفادة صحفية نقلتها "رويترز"، إنه تم تسجيل 80 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 356 حالة وفاة.

وأضاف: "كان عدد المرضى الجدد الذين تم استقبالهم في المستشفيات يرسم منحنى تصاعديا في الآونة الأخيرة. في هذه اللحظة يبدو أنه مستقر، ما قد يشير إلى انخفاض طفيف في معدل انتشار الفيروس".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 440 ألف إصابة، ونحو 19 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 69 ألفًا في إيطاليا و55 ألفا في الولايات المتحدة و47 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.