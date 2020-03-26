جونسون يوجه الشكر لرجال الشرطة والقوات المسلحة

حرص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التوجه بالشكر لجميع قطاعات الدولة، في ظل ما وصفه بالحالة الطارئة التي تعيشها البلاد مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون عبر حسابه على تويتر: "أريد التوجه بالشكر لجميع موظفينا الرائعين ليس فقط في القطاع الصحي، بل أيضا في الشرطة والجيش والمحليات والرعاية الاجتماعية وأماكن أخرى".

وأضاف جونسون: "لقد أظهرتم شجاعة استثنائية في مواجهة هذه الحالة الطارئة التي تمر بها بلادنا. البلاد مدينة لكم بكل الشكر والامتنان".

I want to thank all of our brilliant public servants, not only in the NHS, but also in the Police, Armed Forces, local government, social care and elsewhere - you have shown extraordinary courage in facing this national emergency. Our country owes you a huge debt of gratitude. pic.twitter.com/ExjgZ2HhYM — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 26, 2020

وتعد بريطانيا من البلدان المتضررة من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 472 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 114 ألف.