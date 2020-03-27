إسرائيل: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 3035 والوفاة إلى 10 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 10، فيما تم تسجيل 342 إصابة جديدة منذ ليلة أمس، ليبلغ إجمالي الإصابات في إسرائيل 3035 حالة.

وبحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية، قالت الصحة الإسرائيلية، في بيان لها إن "عدد المصابين بـ "كورونا" في البلاد، بلغ 3035 حالة حتى الساعة 08:00 من صباح اليوم الجمعة بينهم 10 حالة وفاة".

وأضافت الصحة في بيانها "من بين الإصابات بالفيروس وصفت حالة 49 منهم بأنها بالغة، و60 وصفت بالمتوسطة، والباقي طفيفة بينما تعافى 79 مصاب".

وقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية يوم أمس الخميس موشيه بار سيمان طوف، أمس، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، يتضاعف كل 3 أيام.

ورجّح في لقاء مع اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لمتابعة الاستراتيجية الحكومية في مواجهة كورونا، ارتفاع عدد الحالات الخطيرة نتيجة الفيروس إلى 200 حالة في غضون أسبوع.

وشدد بار سيمان طوف على دعمه فرض الإغلاق الشامل من أجل احتواء الفيروس، وقال إنه "لا أحب كلمة إغلاق، ولكننا نقترب من الإغلاق الشامل".

وتابع أن "المستشفيات العامة في إسرائيل ستكون مستشفيات كورونا، سيكون ثلث المرضى من فئة مرضى الجهاز التنفسي، ستخصص المستشفيات للمرضى في غاية الخطورة".