الخارجية الإيرانية: اتهامات واشنطن لمادورو تحضير لعدوان ضد فنزويلا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة، أن اتهامات الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، هي محاولة تقويض السلطة وتحضير لعدوان.

طهران - سبوتنيك. وقال موسوي للصحفيين: "ليس هناك حكم في القانون الدولي يسمح للولايات المتحدة بإسادة استخدام آلياته القانونية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى والتحضير لانقلاب أو عدوان على دولة مستقلة".

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت أمس الخميس، مكافأة، يمكن أن تصل إلى 15 مليون دولار لقاء أي معلومات تتيح اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتهم أمام القضاء الأمريكي "بالإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، حزمة من المكافآت تتراوح ما بين 10 ملايين دولار إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة خمسة مواطنين فنزويليين (من بينهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو).

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على فنزويلا، واعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، مطالبة مادورو بالرحيل.