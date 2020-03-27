قصر بكنغهام: الملكة إليزابيث التقت رئيس الوزراء المصاب بكورونا في 11 مارس

أعلن قصر بكنغهام، اليوم الجمعة، أن الملكة إليزابيث التقت في 11 مارس/ آذار الجاري، رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف متحدث باسم القصر في بيان، أن الملكة إليزابيث تتمتع بصحة جيدة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال المتحدث "آخر لقاء بين الملكة ورئيس الوزراء كان في 11 مارس، وهي تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها".

جاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في تغريدة "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية".

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن، لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

وتعد بريطانيا من البلدان المتضررة من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى أمس أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.