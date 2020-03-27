الإعلام الأمريكي يشيد بمقاتلات "ميغ 35" الروسية

وأشاد المقال بقدرات المقاتلة "ميغ-35" التي تملك العديد من التعديلات، التي تجعلها واحدة من أفضل المقاتلات الخفيفة في العالم وقدرتها على أداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك مهام الدفاع الجوي للقوات البحرية، وتدمير الأهداف البحرية والبرية في أي وقت وفي كل الظروف الجوية.

كما أثنت الصحيفة على خصائص "ميغ– 35" التي تتميز بمحركات جديدة ذات قوة دفع متزايدة، تزيد من قدرتها على المناورة كما لديها القدرة على التزود بالوقود أثناء الطيران والقيام بدور الناقلة.

ولم يستبعد المقال أن تكون المقاتلات مجهزة بمجموعة كاملة من الأسلحة الحديثة بما في ذلك أسلحة ليزرية.

يذكر أن المقاتلة الروسية "ميغ – 35" كانت قد صممت على أساس المقاتلة "ميغ-29"، وأطلقت عليها أولا تسمية "ميغ –29 أم".