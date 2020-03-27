كوريا الجنوبية تستدعي السفير الصيني لديها

استدعت كوريا الجنوبية، السفير الصيني لديها، شينغ هاي مينغ، اليوم الجمعة، بسبب حظر بكين لدخول الأجانب دون إشعار مسبق، والذي وصفه مسؤول كبير في سيئول بأنه "مؤسف".

والتقى نائب وزيرة الخارجية كيم كون، مع السفير الصيني، بعد يوم من إعلان بكين أنها ستعلق دخول الأجانب مؤقتًا - حتى الذين يحملون تأشيرات دخول أو تصريحات إقامة - بدءًا من السبت، للحد من تدفق عدوى "كوفيد-19" إلى الصين من الخارج، بحسب وكالة "يونهاب".

وتعهد شينغ عند وصوله إلى الوزارة ببذل الجهود لمساعدة الكوريين الذين يحتاجون إلى القيام برحلات ضرورية إلى الصين، وقال للصحفيين: "نقدم لكم ضمانات بشأن تبادلات الأفراد في قطاعات الأعمال والعلوم والتكنولوجيا".

وقد صعد قرار الصين الدعوات الشعبية في كوريا الجنوبية للرد بالمثل بمنع دخول جميع الوافدين من الصين، وقد كانت كوريا الجنوبية قد حظرت دخول القادمين من مقاطعة "هوبي" فقط، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في ديسمبر.

وقال مسؤول بارز في الوزارة، رفض الكشف عن هويته،: "كان هناك إعلان مفاجئ بشأن هذا الإجراء أمس، ونعتقد أنه قرار مؤسف لأنه لم يتم إخطارنا به مسبقًا".

وردًّا على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ردًّا على حظر الدخول، لم يخض المسؤول في التفاصيل، قائلا إن الوزارة تنظر في عوامل مختلفة، بما في ذلك حقيقة أن الإجراءات الأخيرة تستهدف جميع الأجانب، وليس فقط الكوريين الجنوبيين.